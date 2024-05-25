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У МЗС Чехії поділилися баченням того, як бачать українську перемогу у війні

31.05.2024 / 14:21
У Міністерстві закордонних справ Чехії переконані, що рішення про перемогу України повинне включати відповідь на питання про те, яким буде майбутнє росії.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів спецпредставник МЗС Чехії з питань "Східного партнерства" Давід Стулік.

Стулік поділився баченням того, як чеський уряд бачить українську перемогу у війні.

За його словами, перемога – "це повне відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом".

Також, зауважив дипломат, перемога має відповідати на питання "що далі".

"Ми, зокрема, кажемо, що росія мусить компенсувати Україні всі збитки. І перемога має також давати відповідь на питання, що має далі відбутися з росією", – сказав Стулік, який також є деск-офіцером, відповідальним у чеському МЗС за Україну.

Він утримався від конкретики, оскільки від представників Чехії думки на цю тему не лунають публічно, але наголосив, що "це питання неминуче".

Стулік також висловив переконання, що "росія – дуже крихка структура, яку легко розбити".

"Тому мені здається, що в певний момент ми побачимо сценарій "чорного лебедя" для росії. Тоді у росії закінчиться все. Цей перелам може статися у будь-яку мить", – вважає дипломат.

МЗС Чехії
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