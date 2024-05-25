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Посол Сміт: В НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу

30.05.2024 / 14:21
На зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.

Про це заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт на пресконференції напередодні зустрічі глав МЗС Альянсу у Празі, повідомляє кореспондент "ЄвроПравди".

Посол Сміт повідомила, що в НАТО дійшли згоди про необхідність дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу і що цей сигнал стане частиною загального пакета допомоги Україні.

Виходячи з її заяви, принципове рішення про це вже є і щодо нього побудований консенсус. Активні дискусії щодо цього триватимуть у Празі.

"У рішенні саміту будуть нові формулювання щодо України щодо прагнення України стати членом НАТО. Рішення не буде ідентичним тому, що звучало торік (на саміті у Вільнюсі)", – заявила представниця США.

Вона зауважила, втім, що остаточне формулювання ще не узгоджене: "Ще потрібні переговори щодо цього, але вже зараз від союзників звучать цікаві ідеї".

Утім, посол наголосила, що Київ не має розраховувати, що ця дискусія вийде на найбільш бажаний для Києва варіант політичного запрошення до членства. "Запрошення України до членства не буде розглядатися цього разу, це малореально. Натомість ми сфокусуємося на наданні пакета підтримки, який дозволить прокласти міст до членства", – пояснила вона.

НАТО, Сміт
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