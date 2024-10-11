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Джуліанна Сміт: Зараз США не можуть запросити Україну до НАТО

24.10.2024 / 12:16
Наразі Сполучені Штати не готові надіслати Україні запрошення до Північноатлантичного Альянсу, заявила постійний представник США при НАТО в адміністрації президента Джо Байдена Джуліанна Сміт.

Про це повідомило Politico у середу, 23 жовтня.

США не можуть запросити Україну зараз до НАТО попри те, що це є ключовим пунктом Плану перемоги президента України Володимира Зеленського, зазначило видання.

"На сьогодні Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запрошення Україні. Наша мета полягає в тому, щоб продовжувати наближати Україну до НАТО", - сказала Сміт.

За її словами, США продовжать підтримувати НАТО та забезпечувати лідерство в Альянсі незалежно від результатів президентських виборів 5 листопада.

НАТО, Сміт
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