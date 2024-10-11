Джуліанна Сміт: Зараз США не можуть запросити Україну до НАТО

Про це повідомило Politico у середу, 23 жовтня.

США не можуть запросити Україну зараз до НАТО попри те, що це є ключовим пунктом Плану перемоги президента України Володимира Зеленського, зазначило видання.

"На сьогодні Альянс не досяг точки, коли він готовий запропонувати членство або запрошення Україні. Наша мета полягає в тому, щоб продовжувати наближати Україну до НАТО", - сказала Сміт.

За її словами, США продовжать підтримувати НАТО та забезпечувати лідерство в Альянсі незалежно від результатів президентських виборів 5 листопада.