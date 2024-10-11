НАТО отримало докази розгортання військ КНДР у росії

Північноатлантичний альянс отримав докази присутності північнокорейських військ у росії та обговорює можливу реакцію на цю подію.

Про це йдеться в заяві для ЗМІ речниці НАТО Фари Дахлалли, яку цитує Politico, повідомляє "Європейська правда". Представниця Альянсу зазначила, що там підтвердили "докази розгортання військ КНДР у росії". "Якщо цим військам судилося воювати в Україні, це означатиме значну ескалацію підтримки Північною Кореєю незаконної війни росії і ще одну ознаку значних втрат росії на фронті", – додала вона. Дахлалла зазначила, що члени НАТО ведуть активні консультації з цього питання та чекають на додаткову інформацію від Південної Кореї.