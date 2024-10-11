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НАТО отримало докази розгортання військ КНДР у росії

24.10.2024 / 14:21
Північноатлантичний альянс отримав докази присутності північнокорейських військ у росії та обговорює можливу реакцію на цю подію.

Про це йдеться в заяві для ЗМІ речниці НАТО Фари Дахлалли, яку цитує Politico, повідомляє "Європейська правда".

Представниця Альянсу зазначила, що там підтвердили "докази розгортання військ КНДР у росії".

"Якщо цим військам судилося воювати в Україні, це означатиме значну ескалацію підтримки Північною Кореєю незаконної війни росії і ще одну ознаку значних втрат росії на фронті", – додала вона.

Дахлалла зазначила, що члени НАТО ведуть активні консультації з цього питання та чекають на додаткову інформацію від Південної Кореї.

НАТО, КНДР
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