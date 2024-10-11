Дипломат: Україна йде незворотним шляхом до членства у НАТО

Про це заявила глава місії США при НАТО Джуліан Сміт, передає Голос Америки, пише УНН.

У розмові із журналістами вона пояснила, що позиція партнерів, і, зокрема США, щодо надання Україні офіційного запрошення на вступ до НАТО залишається незмінною.

«Я думаю, що позиція НАТО щодо цього є дуже чіткою. Про це ми заявляли цього літа на 75-му ювілейному саміті, що Україна йде незворотним шляхом до членства, а також про те, що Україна стане членом Альянсу. Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі. Але, як завжди, ми продовжимо розмови з нашими друзями в Україні про те, якими шляхами вони можуть просуватися до Альянсу», - наголошує американська дипломатка.

А втім, вона підкреслила, що Захід продовжить підтримувати України. Зокрема вона запевнила, що за результатами міністерської зустрічі партнери оголосять про нові пакети підтримки для ЗСУ.

Сміт також зауважила, що українська сторона просить про додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерії, боєприпаси та бронетехніку.