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Фіцо: Ви дійсно думаєте, що росіяни підтримають мирну угоду і віддадуть Крим і Луганськ?

17.10.2024 / 14:21
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що на Україну очікує "другий Мюнхен" 1938 року, у результаті якого вона втратить свої території та стане жертвою великих держав.

Як пише "Європейська правда", про це Фіцо сказав, виступаючи на засіданні комітету з європейських справ парламенту, повідомляє видання Aktuality.

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що не вірить опитуванням і вважає, що президентом США стане Дональд Трамп. Кандидат від республіканців неодноразово заявляв, що якщо він повернеться в Білий дім, то закінчить війну протягом двадцяти чотирьох годин.

"Мир з росією укладуть Україна і Сполучені Штати. І я боюся, що Україна стане жертвою, так само як ми стали жертвами Мюнхенської угоди. Це те, що я думаю", – сказав Фіцо.

Мюнхенська угода була підписана у 1938 році французами з Великою Британією, Італією та Німеччиною. За нею Чехословаччина, яка залишилася поза межами мюнхенських переговорів, мала поступитися нацистській Німеччині величезними територіями. Фіцо вважає, що президент Володимир Зеленський повинен готуватися до чогось подібного.

"Це буде дуже боляче, і мені цікаво, який сенс було вбивати 100 тисяч людей з обох сторін", – сказав він.

Фіцо вважає, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території. "Ви дійсно думаєте, що росіяни підтримають мирну угоду і віддадуть Крим і Луганськ?", – запитав він членів комітету.

"Цілком ймовірно, що Україна стане жертвою великих держав, напевно, так і буде. Мені дуже шкода, але поки що вони знущаються з України, вони воюють до останнього українського солдата", – продовжив словацький прем'єр-міністр.

За словами Фіцо, його партія SMER сотні разів говорила, що росія порушила міжнародне право, але "реальність є реальність".

Словаччина, Фіцо
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