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В Інституті Фрейзера назвали мусце України у світовому рейтингу економічної свободи

17.10.2024 / 16:25
Україна впала у світовому рейтингу економічної свободи зі 112-го на 150-е місце серед 165 країн та територій.

Про це свідчить щорічний звіт, опублікований 16 жовтня канадським аналітичним центром "Інститут Фрейзера".

При цьому варто зазначити, що дані в ньому ґрунтуються на показниках 2022 року, коли Україна зіткнулася із повномасштабним вторгненням російських військ та втратила контроль над значними територіями.

Так, у минулорічному звіті за підсумками 2021 року Україна мала показник 6,17 бала, тоді як у нинішньому вона мала лише 5,12. Таке скорочення стало найбільшим серед усіх країн світу.

"Сусідами" ж України за рейтингом стали майже виключно африканські країни: місця зі 145-го по 155-е посіли Гвінея-Бісау, Габон, Ірак, Ефіопія, Бурунді, Чад, ДР Конго, ЦАР, Республіка Конго та Ангола.

Також значне падіння продемонструвала сусідня Молдова – з 57-го місця (7,18 бала) на 89-те (6,49 бала). Рейтинг росії впав з 6,28 до 5,93 бала, внаслідок чого вона перемістилася зі 104-го на 119 місце.

Найбільш вільними на просторах Східної Європи та колишнього СРСР виявилися Естонія (20-е місце), Грузія (21-е), Латвія (32-е), Литва (34-е), Вірменія (36-е) та Албанія (38-е).

Загалом, як зазначають в "Інституті Фрейзера", після десятиліть повільного, але сталого зростання глобальна економічна свобода досягла піку у 2019 році, і з того часу показувала зниження показників у кожний з трьох наступних років.

Найбільш економічно вільними у 2022 році країнами були Гонконг (8,58 бала) та Сінгапур (8,55). Порівняно з попереднім роком вони помінялся місцями. На третьому місці залишилася Швейцарія, на четвертому - Нова Зеландія, на п'ятому - США. Шосте та сьоме розділили Данія та Ірландія, на восьме вийшла Канада, а дев'яте та десяте розділили Австралія та Люксембург.

Серед найбільших економік світу 11-е місце посіла Японія, 12-е – Велика Британія, 16-те - Німеччина, 19-е – Тайвань, 32-е Південна Корея, 36-е - Франція, 65-е - Мексика, 84-е - Індія, 85-е - Бразилія, 104-е - Китай. Таким чином, згадана росія в цій категорії виявилася найнижчою.

У свою чергу, найгіршими країнами для ведення бізнесу визнані Ємен, Лівія, Іран, Аргентина, М'янма, Алжир, Сирія, Судан, а останні два місця, як і рік тому, посіли Зімбабве та Венесуела.

Як констатують дослідники, люди у країнах з високим рівнем економічної свободи мають і більший добробут, і більше політичних та громадянських свобод, і триваліше життя.

Так, ВВП на душу населення в країнах у верхньому квартилі країн за рівнем економічної свободи в 2022 році становив 52,9 тисячі доларів, а в чверті країн світу, найменш вільних, цей показник становив менше 7 тисяч доларів.

У країнах верхнього квартилю лише 1% населення жив у крайній бідності (маючи менш ніж на 2,15 долара на день), тоді як у країнах нижнього квартилю ця частка становила в середньому 30%. У свою чергу, очікувана тривалість життя у першій категорії країн становить 80,5 роки, а в останній – лише 64,9 роки.

Зазначимо також, що напередодні Шведська академія наук присудила премію з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля вченим Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону та Джеймсу Робінсону якраз за дослідження, що показали зв'язок між розвитком громадських інститутів та рівнем багатства відповідних країн.

Інститут Фрейзера, економічна свобода
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