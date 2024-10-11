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КНДР: 1,4 млн добровольців готові до "священної війни" з Південною Кореєю

17.10.2024 / 17:27
КНДР заявила, що 1,4 млн добровольців готові до "священної війни" з Південною Кореєю.

Понад 1,4 млн представників молоді протягом останніх днів погодилися стати добровольцями та приєднатися до армії країни на тлі напруженості з Південною Кореєю, повідомляє KCNA.

Зазначається, що це нібито реакція на провокацію з боку Південної Кореї, яка запустила безпілотники у бік Пхеньяна.

"Якщо почнеться війна, Південна Корея буде стерта з карти. Оскільки вона хоче війни, ми готові покласти край її існуванню. Палка молодь сповнена рішучості взяти участь у священній війні для знищення ворога зброєю революції", - пише KCNA.

У виданні зауважили, що 14 і 15 жовтня молодь та студенти по всій країні підписували петиції про вступ або повернення в Корейську народну армію. Добровольці нібито висловили готовність "покарати покидьків".

КНДР
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