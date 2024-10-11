Сибіга: Країни NB8 схвалюють удари вглиб росії

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга після зустрічі з колегами з восьми зовнішньополітичних відомств.

Зустріч Сибіги та очільників МЗС Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії, Естонії, Ісландії, Литви та Латвії відбулася у середу, 16 жовтня, в Одесі.

Міністр відзначив, що Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень на удари зброєю дальнього радіуса дії, які передають союзники.

«Я радий констатувати, що ці міністри, глави делегацій, які присутні тут, ми всі однодумці: всі підтримують необхідність цього рішення – зняття будь-яких обмежень на застосування західної зброї чи зброї наших союзників для досягнення певних військових цілей», – заявив Сибіга.

Він додав, що росія, маючи повне домінування в повітрі, щоденно бомбить наших військових керованими ракетами.

За словами міністра, одним із дієвих шляхів, щоби це зупинити – це надати Україні дозвіл на застосування далекобійної зброї по військових об’єктах на території рф.

Очільниця МЗС Марія Мальмер Стенергард, яка була на зустрічі в Одесі, повідомила, що країни Нордично-Балтійськоі вісімки ухвалили рішення виділити виділити Україні зимовий пакет енергетичної підтримки.

Вона зазначила, що атаки рф на українську енергоінфраструктуру мають серйозні і надзвичайні наслідки, особливо напередодні зими.

«Сьогодні наш союз ухвалив зимовий пакет для того, щоб підсилити соціальну стійкість, енергостійкість вашої країни. Ми будемо поставляти сонячні батареї, генератори та іншу продукцію, щоб підтримати вашу критичну та соціальну інфраструктуру», – зазначила Стенергард після зустрічі очільників МЗС.

Також вона додала, що Швеція вклала €28 млн у цей пакет, щоб допомогти українцям пройти цю зиму.