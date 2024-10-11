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МЗС Швейцарії: Будь-який план, спрямований на досягнення миру в Україні, здатний зробити конструктивний внесок

18.10.2024 / 09:10
План Китаю та Бразилії щодо мирного врегулювання розпочатої росією війни проти України у вересні цього року був доповнений відсиланням до Статуту ООН, і він гідний розгляду, оскільки розширює альянс країн, які хочуть покласти край війні, заявив глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс (Ignazio Cassis).

"Будь-який план, спрямований на досягнення миру, здатний зробити конструктивний внесок, якщо він ґрунтується на Статуті ООН, слід вітати та розглядати за наявності цікавих взаємодоповнювальних елементів", – сказав він на пресконференції в четвер у Лозанні на Другій щорічній конференції з питань протимінної діяльності в Україні (Ukraine Mine Action Conference, UMAC-2024)

Кассіс вважає, що в цьому плані все ще є протиріччя, проте, якщо читати його в політичному ключі, то він відчиняє двері до діалогу.

"І в цьому сенсі ми можемо лише підтримувати ініціативу із відкриття дверей. Я не думаю, що зближення ще достатньо просунулося, але я вважаю, що відчинені двері завжди кращі, ніж зачинені", - підсумував глава МЗС Швейцарії.

Відповідаючи на запитання про можливу дату проведення другого Саміту миру після першого, проведеного в Бюргештоку в червні цього року, Кассіс зазначив, що наприкінці жовтня завершується серія конференцій щодо представленої президентом України Володимиром Зеленським формули миру. На думку глави МЗС Швейцарії, це завершує так званий Копенгагенський процес, у рамках якого відбувся перший мирний саміт.

З його слів, новим став План перемоги, публічно представлений президентом Зеленським у Верховній Раді 16 жовтня, який додатково пояснив у Лозанні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми планує продовжити вивчення цього питання, щоб зрозуміти, як Швейцарія може допомогти зміцнити цей шлях, який приведе нас до справедливого і міцного миру", - повідомив Кассіс.

Нагадаємо, 28 вересня у ЗМІ з'явилася інформація, що МЗС Швейцарії висловило підтримку мирному плану Китаю та Бразилії щодо припинення війни в Україні. У МЗС України у відповідь опублікували заяву, в якій йдеться про те, що формула миру президента Володимира Зеленського є "єдиним шляхом до всеосяжного, справедливого та сталого миру".

Швейцарія
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