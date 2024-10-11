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Рютте: Україна буде членом НАТО у майбутньому

18.10.2024 / 17:27
Україна приєднається до НАТО як його 33-й або 34-й член у майбутньому.

Про це заявив генсек Альянса Марк Рютте, прибувши на зустріч міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"На цей момент виглядає, що Україна буде 33-м членом. Але, можливо, перед ними вирине хтось інший. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання зараз - про хронологію", - сказав він.

Рютте виступав наступного дня після представлення президентом Володимиром Зеленським його плану перемоги, одним із пунктів якого є отримання запрошення на вступ у НАТО. Зараз, за його словами, союзники зосереджені на зусиллях, які прокладають міст до членства України.

"Тож якщо є конкретне питання про терміни, я не можу дати на нього відповідь зараз, на цей момент. Але ми працюємо над усіма цими напрямками, щоб насправді вони одного дня стали членом НАТО", - генсек НАТО.

Рютте
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