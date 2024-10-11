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17:27
Рютте: Україна буде членом НАТО у майбутньому
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09:10
МЗС Швейцарії: Будь-який план, спрямований на досягнення миру в Україні, здатний зробити конструктивний внесок
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18:30
Сибіга: Країни NB8 схвалюють удари вглиб росії
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17:27
КНДР: 1,4 млн добровольців готові до "священної війни" з Південною Кореєю
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16:25
В Інституті Фрейзера назвали мусце України у світовому рейтингу економічної свободи
- 17:27
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18:30
Свириденко: Для допомоги фермерам було запущено механізм компенсації за послуги із розмінування
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13:19
Умєров: Для розвитку власного ОПК Україна потребує фінансової підтримки міжнародних партнерів
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16:25
Владу України закликають не підвищувати тарифи на вантажні перевезення
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14:21
Комітет ЄП підтримав надання Україні позики у 35 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів
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13:19
Голова УІНП: Повернення в обіг "шагів" допоможе віддалити Україну від минулого з росіянами
- 18:30
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Ресвератрол: секреты красного вина и его польза для человека27.09.2024 / 09:45
Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.Последние новости рубрики
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