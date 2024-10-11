Туреччина: Приблизно 30 країнам не вдалося задовольнити потреби України в боєприпасах

Про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє Укрінформ з посиланням на TRT Haber.

“Під час російсько-української війни приблизно 30 країн об’єдналися і не змогли задовольнити потреби України в боєприпасах. Це чітко демонструє важливість кращої підготовки запасів зброї та боєприпасів, і сфери оборони”, - сказав Гюлер.

Міністр оборони Туреччини наголосив, що НАТО має життєво важливе значення для забезпечення оборони та стримування в євроатлантичному регіоні та є колективним гарантом безпеки країн-членів.

“Ми підтримуємо зусилля щодо співпраці між НАТО та Європейським Союзом. Ми ще раз підкреслимо необхідність забезпечення повної участі союзників, які не входять до ЄС, в оборонних ініціативах ЄС”, - сказав міністр.

За його словами, на зустрічі в Брюсселі турецькою делегацією буде ще раз наголошено на нашій рішучій підтримці України, її територіальної цілісності.

“У зв’язку з цим ми наголосимо на важливості, яку ми надаємо безпеці та стабільності Чорного моря, і на ретельному, відповідальному, неупередженому та безкомпромісному дотриманні нами конвенції Монтре. Ми представимо наші думки та оцінки щодо зусиль зі зміцнення структури оборони та стримування в НАТО”, - сказав Гюлер.