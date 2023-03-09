Митна система Туреччини блокує оформлення транзиту санкційних вантажів до росії

«Ще вчора ми стали отримувати повідомлення від агентів, що скасовуються раніше узгоджені букінги вильотів. Сказали, що причина в тому, що транзитні для Туреччини вантажі більше не надсилають до росії», – розповів радіостанції генеральний директор компанії «Оптімалог» Георгій Властопуло.

При цьому, як зазначила комерційна директорка компанії Transasia Logistics Валерія Савенкова, офіційних наказів і постанов влада Туреччини не публікувала, «оскільки в цьому випадку їм довелося б визнати факт постачання санкційної продукції для росії».

Учасники ринку повʼязують зупинку транзиту санкційних вантажів із недавнім візитом до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена.