Як передає Укрінформ, про це повідомляє enkorr.

Зазначається, що обсяги імпорту скрапленого газу в Україну скорочуються третій місяць поспіль на тлі профіциту. Через низькі ціни російського скрапленого газу, що відвантажується до України з польських та балтійських терміналів, поступово відсікають інші джерела постачань.

У лютому кількість країн-постачальників газу скоротилася з 12 до 7. Минулого місяця українські компанії припинили імпорт продукту з Казахстану та Болгарії. Також не було постачань з Чехії, Сербії та Естонії.

Обсяги постачання скрапленого газу з Польщі зменшилися на 8% до 31,4 тис. тонн, з Румунії — на 9% до 9,8 тис. тонн. Єдиним великим напрямком, який показав зростання у лютому, були країни Балтії. Минулого місяця з Латвії та Литви до України відвантажили 21,8 тис. тонн скрапленого газу, це на 21% більше, ніж у січні.