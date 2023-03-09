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Шмигаль: З 1 березня пенсії зростуть на 20%01.03.2023 / 15:37Последние новости рубрики
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МВФ: Економіка росії скоротиться як мінімум на 7% у середньостроковій перспективі
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Новіков: Зеленський та більшість керівників ОП ще не подали декларації
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15:29
Країни Європи знайшли заміну російському дизельному паливу
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Станом на 1 березня міжнародні резерви України скоротилися на 3,5%
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За два місяці дефіцит бюджету рф наблизився до річного плану
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«Сходити чи замовити?»: чи можуть продукти з доставки зрівнятися з продуктами із супермаркету01.03.2023 / 12:09Последние новости рубрики
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Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»15.01.2023 / 10:10Последние новости рубрики
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СБУ викрила продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію «днр»
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15:06
МВС показало, як українські мобільні групи захищають небо України
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10:19
СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень «Укрнафти» й «Укртатнафти»
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10:08
У Португалії проросійська організація проводитиме гібридні маніфестації із закликами не підтримувати санкції проти рф
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У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
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ЗСУ врятували з палаючого російського танка триметрового пітона
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15:27
Чернєв: Захід більше не боїться путіна та робить ставку на перемогу України
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09:25
Україна завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства, - Зеленський
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17:37
Жителі міста Дніпро провели акцію під будинком, куди 14 січня влучила російська ракета
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13:32
ДБР звинуватило неназване підприємство у розкраданні продуктів харчування для ЗСУ
- 16:51