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Голова МВФ: Глобальна економічна активність уповільнюється

19.07.2023 / 13:19
Глобальна економічна активність уповільнюється, особливо у виробничому секторі, а середньострокові перспективи зростання залишаються слабкими, заявила голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва у вівторок фінансовим лідерам G20.

Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Очільниця МВФ, виступаючи перед міністрами фінансів та керуючими центральними банками G20 у штаті Гуджарат на заході Індії, заявила, що розбіжності в економічному стані країн викликають постійне занепокоєння.

Інфляція нарешті почала знижуватися, сказала вона, хоча «загальна інфляція все ще надто висока, а базова інфляція залишається стійкою, попри значне посилення грошово-кредитної політики».

Проте інфляція може залишатися високою довше і вимагатиме ще більш жорсткої політики, попередила вона.

«Хоча є прогрес, роботу ще не зроблено - грошово-кредитна політика має залишатися незмінною. Передчасне святкування може звести нанівець важко досягнуті успіхи, досі досягнуті в процесі зниження інфляції», - зазначила Георгієва.

За її словами, зниження інфляції є головним пріоритетом для країн поряд із такими зусиллями, як відновлення бюджетних резервів та реформи, що сприяють зростанню.

«Для підтримки цих зусиль щодо реформування Фонд також розширить свою роботу з мобілізації внутрішніх ресурсів, підвищення якості державних витрат, створення ємних ринків капіталу та покращення умов для приватних інвестицій - як внутрішніх, так і іноземних», - сказала вона.

Георгієва наголосила на необхідності зміцнення глобальної системи фінансової безпеки, включаючи перегляд ресурсів квот МВФ, що має вирішальне значення для забезпечення передбачуваності потужності МВФ, яка у відносному вираженні скоротилася.

МВФ, Георгієва
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