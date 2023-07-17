Войти | Зарегистрироваться
02:36

четверг,
20 июля
Онлайн
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
Країна
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Шмигаль: Україна пропонує продовжити роботу зернової ініціативи у тристоронньому форматі

19.07.2023 / 09:10
Шмигаль: Україна пропонує продовжити роботу зернової ініціативи у тристоронньому форматі
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок заявив, що Україна пропонує продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі, спільно з Туреччиною та ООН.

"Президент України Володимир Зеленський уже надіслав офіційні листи президенту Туреччини та генсеку ООН. Ми пропонуємо продовжити роботу "зернової ініціативи" у тристоронньому форматі. Це дасть змогу врятувати мільйони людей від голоду та забезпечить світову продовольчу безпеку", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення країна-агресор блокує чорноморські порти.

"Завдяки тристоронній угоді з Туреччиною та ООН майже рік діяла "зернова ініціатива". За цей час Україні вдалося експортувати понад 33 млн тонн аграрної продукції до 45 країн світу. Але наразі Росія намагається зірвати цю ініціативу і спровокувати нову продовольчу кризу у світі", - наголосив Шмигаль.

Шмигаль, зернова угода
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
19 июля
18 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.