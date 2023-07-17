НБУ відсудив у Бахматюка майже 2 мільярда гривень

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Кошти стягуються в рахунок погашення заборгованості ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" за одним із наданих раніше і не повернутих кредитів рефінансування.

Банк "Фінансова Ініціатива" у 2014 році уклав з Національним банком договір про кредит рефінансування для підтримки ліквідності на суму 2 млрд гривень.

Олег Бахматюк поручився за належне виконання банком зобов’язань з повернення кредитних коштів та уклав з Національним банком договір поруки.

Отже, він узяв на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед Національним банком.

Оскільки і банк, і його власник не виконали взяті на себе зобов’язання, Національний банк у 2017 році звернувся до Печерського районного суду міста Києва з позовною заявою про стягнення з нього заборгованості.

За час розгляду справи в суді за рахунок заставного майна, наданого майновими поручителями в забезпечення виконання зобов’язань ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" за договором рефінансування, відбулося погашення заборгованості за кредитом на суму близько 200 млн гривень.

Наразі на розгляді Печерського районного суду міста Києва залишаються ще шість справ за позовними заявами Національного банку до Олега Бахматюка як поручителя за боргами ПАТ "ВіЕйБі Банк" та ПАТ "Комерційний Банк "Фінансова Ініціатива" за іншими кредитами рефінансування.

Загальна сума заборгованості Олега Бахматюка як поручителя перед Національним банком становить майже 8 млрд гривень.

Нагадаємо, правління НБУ віднесло ПАТ "ВіЕйБі Банк" до категорії неплатоспроможних 20 листопада 2014 року, а ПАТ" Комерційний Банк "Фінансова ініціатива" – 23 червня 2015 року.

Офіс генерального прокурора затвердив запит Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про екстрадицію з Австрії до України засновника агрохолдингу Ukrlandfarming, колишнього власника банків "Фінансова ініціатива" і VAB Банку Олега Бахматюка, який підозрюється у підкупі голови Державної фіскальної служби.

Кримінальний суд Відня ухвалив рішення про відмову в екстрадиції бізнесмена Олега Бахматюка, який підозрюється в організації заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту Нацбанку, виданого VAB банку.