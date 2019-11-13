САП обвиняет первого зама Гонтаревой Писарука в сговоре с экс-владельцем VAB Банка Бахматюком

В частности, о выдаче стабилизационного кредита под залог имущества, стоимость которого была завышена, утверждает прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Из зала Высшего антикоррупционного суда, где во вторник, 12 ноября, прошли слушания об избрании меры пресечения в отношении члена Совета НБУ Николая Каленского, по версии следствия Писаруку пришлось задействовать главное управление НБУ по Киеву и области, которым на тот момент руководил Каленский.

Прокурор утверждает, что ночью 8 октября 2014 года Писарук написал электронное сообщение директору гендпартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге о необходимости выдать стабилизационный кредит банку "как минимум 1 млрд... Каленский в курсе...".

Обвинения в адрес Каленского заключаются в его согласии с оценкой имущества, хотя имелась информация о его недостаточности для выдачи кредита на такую сумму.

По версии следствия, средства стабкредита выводились затем из банка, в том числе на "мертвых душ".

Прокурор ходатайствует о взятии Каленского под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 20 млн грн, а также об изъятии паспортов и ношении электронного браслета.

Сторона защиты отметила, что член совета НБУ был задержан 11 ноября возле своего дома, были проведены обыски в его доме и в квартире его дочери. Адвокат подчеркнул, что ранее окружной суд отказал в иске с подобными обвинениями, которые во многом строятся лишь на факте занятия подозреваемым конкретной должности.

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