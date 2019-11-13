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НАБУ и САП планируют вручить подозрение Бахматюку

13.11.2019 / 11:46
Правоохранители планируют вручить подозрение бывшему владельцу "ВиЭйБи банка" Олегу Бахматюку и могут привлечь к ответственности членов правления НБУ, которые принимали решение о кредите банку в 1,2 млрд гривен.

Об этом сообщается 12 ноября на Facebook-странице НАБУ

Дословно: "Следствие установило, что к реализации схемы с завладением 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 человек. Восьми из них уже сообщили о подозрении.

Что касается ряда лиц, в том числе бенефициарного владельца "ВиЭйБи банка", которые сейчас находятся за пределами страны, решается вопрос о направлении уведомления о подозрении в предусмотренный УПК Украины в таких условиях способ".

Правоохранители не исключают привлечения к ответственности и других членов правления НБУ, которые приняли решение о предоставлении кредита "ВиЭйБи банка".

Следствие считает, что в 2014 году бенефициар VAB Банка Олег Бахматюк вступил в сговор с первым заместителем главы НБУ Александром Писаруком о выдаче миллиардного кредита под залог имущества, стоимость которого завысили.

12 ноября владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк заявил, что планирует вернуться в Украину и предлагает поэтапно погасить 8 миллиардов гривен долгов принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам VAB Банк и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса.

Напомним: 11-12 ноября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди подозреваемых – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор, а сейчас председатель правления Райффайзен Банка Аваль.

Обвинение будет ходатайствовать об аресте Писарука с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Среди других подозреваемых:

-экс-директор Генерального департамента банковского надзора;
-бывший и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской обл.;
-экс-глава наблюдательного совета ПАО "ВиЭйБи Банк";
-экс-заместитель председателя правления ПАО "ВиЭйБи Банк";
-три должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами ОАО "ВиЭйБи Банк";

В октябре 2014 года Нацбанк выделил "ВиЭйБи Банку" стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. "ВиЭйБи" принадлежал владельцу аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

В ноябре 2014 года НБУ признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения было принято в марте 2015 года.
НАБУ начало расследовать дело Бахматюка в октябре 2016 года.

Когда следователи вышли на финишную прямую, генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию.

Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале стороннего предприятия и были затоплены.

12 ноября владелец аграрного холдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк заявил, что планирует вернуться в Украину и предлагает поэтапно погасить 8 миллиардов гривен долгов принадлежащим ему и выведенным с рынка банкам VAB Банк и "Финансовая инициатива" и внести 500 миллионов гривен гарантийного взноса.

Источник 

подозрение, НАБУ, Бахматюк, САП
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