По следам Луценко: Венедиктова готовится «слить» дело банка Бахматюка

В понедельник, 6 апреля, журналисты сообщили, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова потребовала от главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого предоставить ей материалы уголовного производства в отношении олигарха Олега Бахматюка.

По мнению главы правления Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина, Венедиктова решила вмешаться в дело «VAB Банка» сразу после письма олигарха к ней с просьбой «вмешаться».

Кроме того, делом банка Бахматюка заинтересовался и глава СБУ Иван Баканов, потребовав передать это дело в разработку его ведомству.

Как отметил Шабунин, такие действия Венедиктовой очень напоминают «заморозку» дела «VAB Банка» бывшим генеральным прокурором Юрием Луценко, только теперь его могут передать не полиции, а следователям СБУ.

Глава ЦПК напомнил, что дело ведут детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП и вмешиваться в работу следователей ни Венедиктова, ни Баканов не имеют права.

Так, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины (6 в 36 УПК), дела, подследственные Национальному антикоррупционному бюро Украины, запрещается передавать другому органу досудебного расследования. А дело « VAB Банка» является подследственным именно НАБУ.

«УПК четко разграничивает (ч. 5 ст. 216) подследственность НАБУ. То есть, определен перечень коррупционных преступлений, которые должны расследовать детективы Бюро. Среди них хищения имущества, злоупотребление служебным положением, взяточничество. Совершенное это все должно быть топ-чиновниками, а размер ущерба должен превышать миллион с лишним гривен (более 500 прожиточных минимумов, по закону)», - пояснил Шабунин.

То есть дело Бахматюка является подследственным Бюро, так как в деле замешаны топ-чиновники НБУ и «VAB Банка». Совместно они украли 1,2 миллиарда стабкредита.

Кроме того, в Законе «О прокуратуре» (абз. 2 ч. 5 ст. 8-1) говорится: «генеральный прокурор, его первый заместитель и заместители не имеют права давать указания прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры и осуществлять другие действия, которые прямо касаются реализации прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры их полномочий».

Глава ЦПК отметил, что ранее Луценко отдал дело Бахматюка полиции, где его отложили. И тут похожая ситуация, когда генпрокурор хочет забрать дело у НАБУ и передать его в СБУ.

«Похоже, сразу с первых своих решений Венедиктова выбрала путь стать «Луценко» в команде Зеленского. Все мы уже точно знаем, куда этот путь ведет таких горепрокуроров и их президентов», - резюмировал Шабунин.