Мнение: Угрозы Бахматюка закрыть свои фабрики – это чистый блеф

Владелец агрохолдинга «Авангард», скандально известный экс-хозяин двух обанкротившихся банков, махинатор и манипулятор Олег Бахматюк пообещал, что если Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не закроют дело о стабилизационном кредите VAB Банку, то руководители антикоррупционных органов Назар Холодницкий и Артем Сытник будут уже осенью нести яйца.

"Мы к нормальному диалогу всегда готовы. Если так пойдет дальше, осенью яйца будут нести Сытник, Холодницкий и активисты", – заявил олигарх в интервью ИА Интерфакс-Украина.

Кроме того, он решил прибегнуть к обычному шантажу – в течение одного-двух месяцев хочет «заморозить» шесть своих птицефабрик, а если это не поможет закрыть против него дело, то и целую половину (из 27). Так же он угрожает обнародовать личные данные Сытника и Холодницкого.

"И каждому (уволенному) раздадим телефон (телефонные номера глав НАБУ и САП Артема) Сытника и (Назара) Холодницкого и скажем, что эти люди добили вас", – заявил Бахматюк.

Однако махинатор и манипулятор забыл уточнить, что закрытие фабрик не связано с делом VAB Банка, да и закрывать будут не крупные фабрики, рассказал «Взгляду» сотрудник одной из птицефабрик, входящей в агрохолдинг «Авангард».

«Я работал на фабрике задолго до прихода «Авангарда». Разные были времена: и трудные и хорошие, но никогда не было такого дебилизма. Он (Олег Бахматюк. – Ред.) Интерфаксу сказал, что закроет шесть фабрик, которые в сумме дают 20% от всей яичной прибыли? Вот просто интересно, какой здравомыслящий бизнесмен на такое пойдет, особенно, если он должен государству и сам же предлагает этот долг отдавать. Не понимаю, на кого рассчитаны такие заявления. Это же чистый блеф», - пояснил источник.

Кроме этого, он сообщил, что начинают бить птицу с маленьких фабрик.

«Не буду утверждать, но у нас ходили слухи, что с нескольких небольших фабрик, которые были, грубо говоря, для количества, вывезли яйца на митинг под стены САП, а теперь там будут забивать и птицу. Точное количество таких фабрик я не знаю, да это и не важно, ведь в общей статистике их уменьшится, а крупные они или мелкие – кто будет разбираться? А написать можно все, что угодно. Бумага все выдержит», - подытожил наш собеседник.

Другой источник подтвердил, что начинается убой птицы с нескольких небольших фабрик «Авангарда».

«Да, у нас запускают убойный (цех. – Ред.), говорят, что будут свозить птицу с каких-то мелких фабрик, но с каких именно фабрик и какова цель убоя я не знаю», - рассказали нам.

Ранее мы писали, что экономический эксперт и активист Марк Дозволин заявил, что в давлении Бахматюка на антикоррупционные органы есть и положительный момент: своими действиями горе-бизнесмен доказывает, что еще есть надежда и Украина будет правовым государством без коррупции.

«Смотрите что получается. Странное решение суда есть. Венедиктова вроде как что-то там подписала. Но НАБУ и САП продолжают расследование. Силами сотрудников своих фабрик, с помощью адвокатов и «прикормленных» людей в Офисе президента и Кабмине яичный император давит на антикоррупционные органы, а толку нет. Это доказывает, что НАБУ и САП работают вне политики. Хотя бы в этом деле. А это уже прецедент, на него будут ссылаться другие структуры, и постепенно мы вычеркнем правоохранителей из сферы влияния власть имущих», - подытожил Дозволин.