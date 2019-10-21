Нардеп: Суд обязал ГПУ возобновить дело о вмешательстве НАБУ в выборы в США

Сегодня утром Печерский районный суд Киева удовлетворил жалобу на отмену постановления ГПУ о закрытии уголовного производства №42017000000002470 о незаконном вмешательстве представителей НАБУ в президентские выборы в США. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Андрей Деркач, передает ForUm.

По его словам, таким образом уголовное производство о вмешательстве в выборы в США, открытое ГПУ в 2017 году и закрытое в январе 2019 года, будет возобновлено. «Это означает, что новой власти и новому руководству Генпрокуратуры предстоит вывести Украину из международного скандала, в который ее завел Порошенко и представители НАБУ и восстановить международную репутацию нашего государства», – отметил нардеп.

«Я также передам в ГПУ все обнародованные мною материалы, которые получил от журналистов-расследователей в рамках 11 уголовных производств. Все эти факты незаконных «сливов» информации, а также вмешательства украинских правоохранителей во внутреннюю политику США должны быть приобщены к расследованию», – подчеркнул Деркач.

По его словам, суть незаконно закрытого ГПУ производства, начатого в 2017 году, состоит во «вмешательстве в выборы президента США организованной преступной группы в составе руководства Национального антикоррупционного бюро Украины, а также разглашение данных досудебного расследования должностными лицами НАБУ».

«Это осуществлялось путем незаконной публикации информации против руководителя избирательного штаба Трампа Пола Манафорта. Данная информация сомнительна и могла быть сфальсифицирована сотрудниками посольства США в Украине и НАБУ. Директор НАБУ Артем Сытник не имел права разглашать такую информацию до полного завершения расследования. Таким образом он грубо нарушил закон Украины», – заявил он.

«Все следственные действия со стороны ГПУ по этому делу ограничились допросом меня, как свидетеля, допросом детектива НАБУ и просмотром одного интернет-сайта, что является недопустимым с точки зрения резонанса дела и важности для общества», – отметил нардеп.

«Уверен незаконное вмешательство руководства НАБУ и других должностных лиц Украины в избирательную кампанию США нанесло значительный ущерб украино-американским отношениям. В частности, руководством НАБУ нанесен вред международному имиджу Украины, которая частично сегодня воспринимается в США как ненадежный и вредный партнер. Кроме того, затруднены, а на некоторое время вообще заблокированы, двусторонние контакты на высшем уровне, а также сокращены объемы финансовой помощи Украине со стороны США», – подытожил Деркач.