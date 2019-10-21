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На Афоне Варфоломея охраняют 100 полицейских и обученные собаки

21.10.2019 / 13:13
На Афоне Варфоломея охраняют 100 полицейских и обученные собаки
Vimaorthodoxias Источник: Vimaorthodoxias
Меры безопасности назвали «драконовскими»

На Святой Горе Афон безопасность Патриарха Варфоломея обеспечивают спецгруппа полиции борьбе с преступностью.

Греческий ресурс «Vimaorthodoxias» сообщил, что безопасность перемещения и проживания патриарха Варфоломея на Афоне обеспечивают 100 полицейских, в том числе группа полиции Греции по пресечению и предупреждению преступности (ΟΠΚΕ) и специально обученные собаки.

Журналисты издания назвали меры безопасности «драконовскими».

Как сообщалось, 19-22 октября Патриарх Варфоломей посещает Афон, участвует в праздновании 200-летия со дня освящения Кафоликона монастыря Ксенофонт. Афониты опасаются, что вместе с Константинопольским Патриархом на Афон может прибыть и глава ПЦУ Епифаний Думенко.

Источник: Inpress.ua
Афон, Варфоломей
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