Правительство назначило и.о. председателя НАПК

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кроме того, выполнение обязанностей председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов временно возложено на Олега Потапова.

Правительство освободило Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

Справка: С 28 марта 2018 года НАПК возглавлял Александр Мангул. До этого два года председателем НАПК была Наталья Корчак.

Предыстория: 2 октября Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Согласно изменениям, руководить деятельностью НАПК вместо пяти членов будет председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров. Итак, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.

16 октября закон подписал президент.

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