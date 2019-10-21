Войти | Зарегистрироваться
14:01

понедельник,
21 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Правительство назначило и.о. председателя НАПК

21.10.2019 / 13:19
Кабинет министров на заседании 20 октября временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кроме того, выполнение обязанностей председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов временно возложено на Олега Потапова.

Правительство освободило Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

Справка: С 28 марта 2018 года НАПК возглавлял Александр Мангул. До этого два года председателем НАПК была Наталья Корчак.

Предыстория: 2 октября Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции.

Согласно изменениям, руководить деятельностью НАПК вместо пяти членов будет председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров. Итак, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.

16 октября закон подписал президент.

Источник

Кабмин, Наталья Новак, НАПК
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.