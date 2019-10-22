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На Афон вместе с Варфоломеем прибыли 5 архиереев ПЦУ

22.10.2019 / 10:50
На Афон вместе с Варфоломеем прибыли 5 архиереев ПЦУ
agionoros.ru Источник: vimaorthodoxias.gr
Посетившие Афон архиереи не сослужили Патриарху Варфоломею за литургией в афонском монастыре Ксенофонт

На Святую Гору Афон вместе с Константинопольским Патриархом Варфоломеем прибыли и 5 епископов Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает греческое интернет-издание vimaorthodoxias.gr.

В числе прибывших – архиепископ Феодор (Бубнюк), который возглавляет отдел новой церковной структуры по работе с молодежью, и рукоположенный во епископы ПЦУ бывший клирик Элладской Православной Церкви архимандрит Епифаний (Димитриу).

Посетившие Афон архиереи не сослужили Патриарху Варфоломею за литургией в афонском монастыре Ксенофонт, где впервые помянули главу ПЦУ Епифания Думенко.

Как сообщалось, 19 октября Константинопольский Патриарх Варфоломей во время литургии в Салониках, в сослужении иерархов и Предстоятеля Элладской Православной Церкви Архиепископа Иеронима, упомянул на Великом Входе в числе предстоятелей Православных Церквей и имя главы ПЦУ Епифания Думенко.

Источник: Inpress.ua
Афон, Варфоломей
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