На Афон вместе с Варфоломеем прибыли 5 архиереев ПЦУ

На Святую Гору Афон вместе с Константинопольским Патриархом Варфоломеем прибыли и 5 епископов Православной Церкви Украины.

Об этом сообщает греческое интернет-издание vimaorthodoxias.gr.

В числе прибывших – архиепископ Феодор (Бубнюк), который возглавляет отдел новой церковной структуры по работе с молодежью, и рукоположенный во епископы ПЦУ бывший клирик Элладской Православной Церкви архимандрит Епифаний (Димитриу).

Посетившие Афон архиереи не сослужили Патриарху Варфоломею за литургией в афонском монастыре Ксенофонт, где впервые помянули главу ПЦУ Епифания Думенко.

Как сообщалось, 19 октября Константинопольский Патриарх Варфоломей во время литургии в Салониках, в сослужении иерархов и Предстоятеля Элладской Православной Церкви Архиепископа Иеронима, упомянул на Великом Входе в числе предстоятелей Православных Церквей и имя главы ПЦУ Епифания Думенко.