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Над Украиной в воздухе "зашкаливает" угарный газ

22.10.2019 / 10:45
Концентрация угарного газа (СО) повышена над всей Левобережной частью Украины.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"На тех картах, по поводу которых и забили тревогу, видно, что наибольшая концентрация СО практически над всем Левобережьем. Найдете там раздел - концентрация СО ", - написала Диденко.

По ее словам, причинами повышенной концентрации вредного дыма и выбросов СО может быть как сухая, чрезвычайно теплая погода, так и сезон массового опадания листьев. Также синоптик обратила внимание на безнаказанность за сожжение опавших листьев.

Она отметила, что в ближайшее время рассчитывать на изменение синоптической ситуации не приходится, антициклональний характер погоды удержится.

Источник 

воздух, угарный газ, Диденко
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