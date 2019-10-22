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Сербский епископ призвал Предстоятеля Элладской Церкви не способствовать расколу мирового Православия

22.10.2019 / 10:15
Сербский епископ призвал Предстоятеля Элладской Церкви не способствовать расколу мирового Православия
FoNet Источник: spc.rs
Он подчеркнул, что позиция Сербской Православной Церкви в отношении ПЦУ, сформулированная на Архиерейском Соборе, остается неизменной

Епископ Бачский Ириней призвал Предстоятеля Элладской Православной Церкви Архиепископа Иеронима остановиться и не способствовать еще большему расколу в Православной Церкви.

Об этом говорится в сообщении архиерея, опубликованном на официальном сайте Сербской Православной Церкви 20 октября.

По мнению сербского иерарха, своим сослужением с Константинопольским Патриархом Варфоломеем в Салониках, где за Божественной литургией «ложный митрополит Киевский и всей Украины Епифаний Думенко поминался как один из Предстоятелей Православных Церквей», Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним фактически признал ПЦУ.

«Эта процедура является последним шагом перед пропастью еще более глубокого и опасного раскола во Вселенском Православии. Как уже официально объявил Священный Синод Московского Патриархата, признание (ПЦУ – ред.) как Церкви со стороны Афин приведет к исключению имени Архиепископа Афинского из диптиха Русской Православной Церкви и прекращению общения со всеми епископами Элладской Православной Церкви, которые примут позицию Архиепископа и станут сослужить с (представителями ПЦУ – ред.), которые, по сути, не имеют духовного сана и вообще не принадлежат к Православной Церкви», – отметил владыка Ириней.

Иерарх подчеркнул, что раздор «был вызван не Русской Православной Церковью, а исключительно Константинопольским патриархатом, но за его возможное углубление и продолжение ответственность понесет Элладская Православная Церковь – как единственная, которая после длительного сопротивления поддалась и поступила по указанию Фанара, Вашингтона и Бог знает кого еще».

«Еще не поздно: у Архиепископа Иеронима есть возможность остановиться и не способствовать еще большему и более сложному расколу в Православной Церкви. Никогда, даже сейчас, не будет лишним напомнить себе и другим святоотеческое слово о том, что грех и преступление раскола не смывается даже мученической кровью. Если нет, то Архиепископ Иероним разделит ответственность перед Богом, Церковью и историей с Патриархом Варфоломеем, который, к сожалению, забывает, что он в первую очередь епископ Константинополя, сегодня Стамбула, и что титул "Вселенский патриарх" фактически означает первого епископа византийской "вселенной", <...> а не епископа "всея Вселенной", т.е. планеты Земля», – написал сербский архиерей.

При этом он подчеркнул, что позиция Сербской Православной Церкви в отношении ПЦУ, сформулированная на Архиерейском Соборе, остается неизменной.

«Мы не признаем нераскаявшихся […] членами Церкви, а тем более – нормальной автокефальной Православной Церковью», – подытожил епископ Бачский Ириней.

Источник: Inpress.ua
Православие
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