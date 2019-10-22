Закон об электронном документообороте в Раде отправили на подпись Зеленскому

Соответствующая информация обнародована в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Так, в графе “Даты и состояние прохождения” отмечается, что документ 21 октября возвращен с подписью Председателя Верховной Рады и направлен на подпись Президенту.

Напомним, закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом" вносит изменения в статью 91 Регламента Верховной Рады относительно подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и в статью 97 относительно ведения дела законопроекта в электронном виде.

Так, при подаче сопроводительных документов в электронной форме на них будет налагаться квалифицированная электронная подпись лица, имеющего право законодательной инициативы или представляющего орган, наделенный таким правом. Он же, согласно проекта закона, будет содержаться и в электронных версиях предложений, поправок, выводов к законопроектам, которые подаются в Аппарат Верховной Рады или непосредственно в комитет или во временную специальную комиссию.

Поданные законопроекты создаются в единой автоматизированной системе в порядке, определенном соответствующим положением, которое утверждается Председателем Верховной Рады, и подаются в форме оригиналов электронных документов, на которые наложена квалифицированная электронная подпись. Предложения, поправки и выводы к законопроектам подаются в Аппарат ВР или непосредственно в комитет или в ВСК, которые определены главными по их подготовке, в единой автоматизированной системе.

Аппарат ВР и главный комитет в единой автоматизированной системе будет вести дело законопроекта в форме электронных документов по каждому проекту, включенному в повестку дня сессии. К делу законопроекта относятся оригиналы электронных документов и распечатанные идентичны по документарной информации и реквизитам документы на бумаге, а также другие оригиналы электронных документов и документов на бумаге с печатями, собственноручными подписями.

Также определено, что все зарегистрированные в Раде законопроекты будут предоставляться депутатам путем рассылки по электронной почте.

Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины" и вводится в действие с первого дня третьей сессии Верховной Рады девятого созыва, то есть в начале февраля 2020 года.

17 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 1044-1 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом".

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