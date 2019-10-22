Войти | Зарегистрироваться
11:25

вторник,
22 октября
Онлайн
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый погиб при падении вертолета

22.10.2019 / 09:43
Бывший министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый трагически погиб, сообщил экс-вице-премьер Павел Розенко.

"Трагически погиб Тарас Кутовый", - написал Розенко на своей странице в Facebook.

Позднее в комментарии к своему посту Розенко указал: "Авиакатастрофа. Вертолет".

Еще один экс-министр правительства Владимира Гройсмана подтвердил информацию о трагической гибели Кутового в результате крушения вертолета.

Как стало известно, вертолет принадлежит Кутовому. Предположительно, он мог находиться там, но пока нет подтверждения такой информации. На месте крушения найдено тело мужчины.

Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что вблизи с.Тарасенково Оржицкого района Полтавской области в понедельник днем произошло падение вертолета "Робинсон-44", погиб один человек. Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область.

Полиция Полтавской области сообщила, что вертолет упал на территории приусадебного участка частного домохозяйства. Пилот в результате падения погиб.

СМИ также сообщили, что Кутовый погиб при падении вертолета в Полтавской области.

Тарас Кутовій, 1976 г.р., кандидат экономических наук, в 1999-2009 годах был финансовым директором фонда "Крок за кроком" и инвесткомпании "XXI век", затем возглавил набсовет Всеукраинского общественного объединения "Союз спасения села" и ПАО "Компания Райз".

В 2012-2016годах – народный депутат в Верховной Раде VII и VIII созыва (фракции "Удар" и "Блок Петра Порошенко"), возглавлял комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений. В апреле 2016 года занял должность министра аграрной политики и продовольствия, но в мае 2017-го подал в отставку с должности, которая была поддержана Радой лишь в ноябре 2018 года.

Источник 

авария, гибель, вертолет, Тарас Кутовой
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 октября
21 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.