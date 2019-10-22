Гладковский вышел из СИЗО под залог в 10 миллионов

Об этом сообщил его адвокат Руслан Волынец.

“Олег Гладковский вышел из СИЗО под залог”, - сказал он.

При этом адвокат добавил, что его подзащитный продолжает голодовку.

Напомним, 17 октября НАБУ задержало бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала подозрение Гладковському в «злоупотреблении властью и служебным положением» и «декларировании недостоверной информации».

19 октября Высший антикоррупционный суд Украины избрал Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 623 130 грн.

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