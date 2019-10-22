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Полиция изъяла наркотики, предназначенные для киевского бизнесмена

22.10.2019 / 11:13
Задержанный наркоторговец постоянно контактировал с Юрием Бродским – известным киевским бизнесменом.

Изъятая почтовая посылка тоже предназначалась для аффилированной с ним подставной компании.

Полиция Черновцов предотвратила распространение 6,7 кг амфетамина и 1,7 кг каннабиса на 7 млн грн. Психотропные вещества были изъяты у местного наркоторговца, когда тот готовил их поставку в Киев, передают Вести.

О задержании Черновицкая полиция сообщила в субботу, 19 октября. Во время обыска квартиры нарушителя были изъяты 5 тысяч таблеток «экстази», 3 кг каннабиса, 500 г эфедрина, 200 г психотропного вещества MDMA, 150 г амфетамина, приспособления для расфасовки, а также банковские карты, гаджеты и компьютерная техника.

Также правоохранителям удалось предотвратить уже подготовленную к отправке в украинскую столицу партию наркотиков. В одном из почтовых отделений Черновцов они изъяли 8,4-килограмовую посылку - с 6,7 кг амфетамина и 1,7 кг каннабиса.

В Нацполиции сразу объяснили журналистам, что конспиративная квартира в отдаленном региональном центре служила перевалочным пунктом для расфасовки запрещенных веществ и их дальнейшей поставки в Киев. А в понедельник, 21 октября, издание «Страна», ссылаясь на источник в правоохранительных органах сообщило, что задержанный в Черновцах 26-летний уроженец Запорожья постоянно контактировал с Юрием Бродским – известным киевским бизнесменом. Изъятая почтовая посылка якобы тоже предназначалась для аффилированной с Бродским подставной компании. Впрочем, доказать его прямую связь с задержанным правоохранители пока не могут: недостаточно улик.

Известно, что этого бизнесмена уже подозревали в поставках наркотиков в украинскую столицу. Впрочем, то дело закончилось безрезультатно.

Житель Черновцов задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей и альтернативой внесения залога в размере 2 млн гривен. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет (ч.2 ст.307 – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Источник: Виталий Тодороф, Korrespondent.net

полиция, Черновцы, Бродский
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