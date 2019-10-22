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"Вечерний квартал" с хором Веревки высмеяли поджог дома Гонтаревой

22.10.2019 / 11:16
В новом выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии "Горіла хата".

Об этом свидетельствует видео выступления на странице студии "Квартал 95" в Youtube, опубликованное в воскресенье, 20 октября.

Под музыку украинской народной песни "Горіла сосна, палала" Кошевой и хор Веревки поют, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".

"У пісні цій мораль проста: хата згоріла від стида", - завершили песню исполнители.

Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал: "Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки".

В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят письмо на имя спикера Дмитрия Разумкова с тем, чтобы хор имени Веревки не исполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Сама Гонтарева в комментарии проекту Радио Свобода "Ньюзрум" заявила: "Это стыд! Насмехаться над человеческим горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе!".

Она добавила, что о номере узнала от друзей.

"Относительно цинизма "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", - сказал экс-глава НБУ.

Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева отметила: "Возможно, так и есть. Я об этом не думала".

Она считает, что жалоба в суд в данном случае не будет иметь результата: "Если подавать в суд, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажные в пользу Коломойского. Вы это и сами видите".

При этом она уверена, что Коломойский в любом случае будет отрицать свою возможную причастность к номеру.

Справка: 20 октября Валерии Гонтаревой исполняется 55 лет.

Художественный руководитель хора им. Веревки Зиновий Коринец в 2018 году сообщал, что государство финансирует зарплату участников хора и частично содержание помещения творческой базы коллектива.

Напомним: Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.

27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.

Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".
Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.

12 сентября Госбюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ.
17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревой.

Источник

Гонтарева, поджег дома, Квартал 95
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