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Гендиректор хора Веревки прокомментировал скандал с номером о Гонтаревой: стыдно

22.10.2019 / 12:18
Генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зеновий Коринець заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно.

Об этом свидетельствует комментарий Коринця "Украинской правде".

Прямая речь: "Это неправильное решение мое было. Не коллектива, потому что коллектив не очень хотел участвовать в этом мероприятии.

Они (хор, – ред.) там пели несколько песен. "Несе Галя воду", другое. Нам предложили эту песню сделать с Евгением Кошевым. У нас шел разговор такой, потому что я сам чувствовал, что это неприличный тест относительно Валерии Алексеевны. Но нам сказали: "Ну, видите, мы здесь и Коломойского стебаем, и президента, и депутатов, и наших депутатов. Мы это все делаем 20 лет, смеемся (над чиновниками, – ред.), и здесь ничего такого нет. Эту тему обсуждают". Мне неприятно, конечно, это было. Неправильное решение. Но это уже произошло. Я извиняюсь перед Валерией Гонтаревой. Мне стыдно".

По словам Коринця, хор таким выступлениями зарабатывает. В частности, "95 квартал" оплатил два выступления хора во дворце "Украина". И это (возможность заработать средства для хора, – ред.) также в определенной степени повлияло на принятие решения петь и о поджоге дома Гонтаревой.

Прямая речь: "Меня корректно попросили. Если вы понимаете, о чем я. Не давили, но говорили: "Чего вы переживаете?", убеждали".

Детали: Коринець говорит, что хор сотрудничал с "Кварталом 95" не впервые. Он также считает, что "ничего антиукраинского и антигосударственного" в последнем выступлении не было, но и было "неприятное в отношении человека, за что еще раз извиняюсь".

Он также считает, что Верховная Рада не должна забирать у хора выступления на открытии и закрытии сессии парламента, мол, инцидент был, этого уже не изменишь, но он понимает, что это было неправильно и просит прощения.

На вопрос, продолжит ли хор сотрудничество с "Кварталом 95", Коринець сказал: "В таком режиме и таком стиле – нет. Ни за что. Там может быть что-то шутливое и веселое, но не такого плана".

Напомним: в новом выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии "Горіла хата".

Под музыку украинской народной песни "Горіла сосна, палала" Кошевой и хор Веревки поют, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".

Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

В свою очередь нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят письмо на имя спикера Дмитрия Разумкова с тем, чтобы хор имени Веревки не исполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Сама Гонтарева назвала номер "Квартала" стыдом и насмешкой над человеческим горем.

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.

27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.
30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.

Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".

Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.

12 сентября Госбюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ.
17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревой.

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что ему понравился номер студии "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Источник 

Гонтарева, поджег дома, Квартал 95, Зеновий Коринець, хор Веревки
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