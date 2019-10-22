Коломойский о скандальной песне: Гонтарева – невменяшка, Милованов – дебил

Об этом он сказал в интервью изданию "Настоящее время"

"Гонтарева пусть сидит спокойно в Лондоне и переписывает имущество на других, чтобы ей чего-нибудь еще не спалили. Почему вы не считаете, что в этом номере травят также меня? Они на всю страну говорят, что "Валерия думает о Валерьиче", и это значит, что я первый подозреваемый! Почему вы не считаете, что это – травля Коломойского?", - сказал он.

Коломойский сказал, что шутка о "Валерьиче" больше всего ему понравился.

"Когда у людей есть чувство юмора, они спокойно все воспринимают, не обращают внимания и не считают, что это травля. Это наша жизнь! И элементы нашей жизни. Или вы будете отрицать, что у нее сгорела хата? Это просто шутка, песня, произведение в развлекательной телепередаче. Сатира и юмор", - сказал он.

"Вы хотели спросить меня, сочувствую ли я Гонтаревой? Я не сочувствую! Я сочувствую десяткам, а, может, и сотням тысяч людей, вкладчикам разных банков, которых она ограбила. И которые потеряли свои деньги из-за курса гривны, из-за уничтоженной банковской системы, которые стали нищими. А этой твари я не сочувствую. Она никакая не великая реформаторша, а великая разрушительница. И я уверен, что придет время, и суд это установит. И она будет сидеть за решеткой, не в Англии, так в другом месте", - добавил Коломйоський.

На то, что Гонтарева расценивает номер "95 квартала" как давление на нее, Коломойский ответил:

"Она расценивает? Ну так пусть к психиатру пойдет, дебилка. Там в Лондоне их до хрена: психоаналитиков, психиатров. Может, у нее мания преследования развилась, если она считает, что юмористические передачи – это ее травля?... Она себя мессией считает, вы знаете? А она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура. Я с ней имел опыт общения с 2014-го по лето 2016 года. Она полностью невменяшка. Она считает себя мессией, которая считает, что она спасла банковскую систему Украины, что она великая реформаторша и тому подобное. И что Украина – это failed state (недееспособное коррумпированное государство – НВ)".

В то же время, Коломойский заявил, что министр развития экономики Тимофей Милованов должен уйти в отставку.

"Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор?" - сказал он.

"Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим. И я более чем уверен, что нам больше ничего и не дадут, что это все пустые старания. Хватит министру Милованову ходить с протянутой рукой, все эти старания, хватит тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США", - добавил Коломойский.

Напомним: 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Веревки песней-пародией "Горіла хата" высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой. Под музыку свадебной песни "Горіла сосна, пылала" они пели, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".

Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, назвала выступление "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.

А олигарх Игорь Коломойский похвалил номер студии "Квартал 95" – но заверил, что не имеет к нему отношения.

Организацией выступления хора занимался нардеп "Слуги народа" и бывший кварталовец Юрий Корявченков, известный также как "Юзик".

Министр культуры Владимир Бородянский написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что шутки "Вечернего квартала" против Валерии Гонтаревой могут и будут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью, а это негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты попросят, чтобы хор имени Верёвки не выполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Народный депутат, лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает недостойным номер студии "Квартал 95" на тему поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зеновий Коринець заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно.

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