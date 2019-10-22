В Голосеевском монастыре в день памяти матушки Алипии, 30 октября, совершат три Литургии

В столичном Свято-Покровском мужском монастыре Голосеевская пустынь в день памяти матушки Алипии, 30 октября, совершат три Божественные литургии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт монастыря, 30 октября исполняется 31 год со смерти монахини Алипии (Авдеевой).

В этот день будут свершаться литургии: в 03.00 - в Покровском храме, в 05.00 - в храме преподобного Иоанна Дамаскина, в 08.00 - в храме в честь иконы Живоносный источник (архиерейская служба).

«30 октября для Свято-Покровской Голосеевской пустыни — всегда особая дата. Сюда с полуночи начинают стекаться десятки тысяч паломников со всей страны, и с ближнего и дальнего зарубежья помолиться и поклониться матушке Алипии», - отметили в монастыре.

*** Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года. Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской лавре. По смиренному несению скорбей и многочисленным духовным подвигам Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости. В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг. Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

30 октября 1988 монахиня Алипия отошла к Господу и была похоронена на Лесном кладбище Киева. 18 мая 2006 по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, одновременно ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.