Войти | Зарегистрироваться
14:18

четверг,
04 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Голосеевском монастыре рассказали об особенностях поступления в духовное училище при обители

04.07.2019 / 13:19
В Голосеевском монастыре рассказали об особенностях поступления в духовное училище при обители
Студенты Источник: Центр информации УПЦ
В монастыре также рассказали, что студенты участвуют в богослужениях и изучают духовные предметы

В Духовно-профессиональном училище имени преподобного Иоанна Дамаскина, которое действует при столичном Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ, продолжается набор абитуриентов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Голосеевского монастыря, после зачисления на учебу студенты находятся на материальном содержании монастыря, что предусматривает бесплатное обучение, проживание, питание, предоставление первой медицинской помощи.

Также в обители отмечают, что «учебными планами и программами предусмотрено трудовые послушания в монастыре и училище (дежурство в трапезных, выезды на сельское хозяйство и т.д.)».

В монастыре также рассказали, что студенты участвуют в богослужениях и изучают духовные предметы.

«В монастырском училище, кроме специальных дисциплин, преподаются предметы православного содержания. Желающие продолжить обучение в духовной семинарии (парни, - примечание ред.) несут послушание пономаря и чтеца, поют в церковном хоре и более углубленно изучают духовные дисциплины», - говорится в сообщении пресс-службы монастыря.
Поэтому, среди особенностей приема документов, в обители подчеркивают знание основных молитв.

«Абитуриенты должны знать наизусть молитвы: "Отче наш", "Символ веры", "Бородице Дево, радуйся", 50-й и 90-й псалмы, житие и тропарь своему святому покровителю. Также будет проверено умение читать на церковно-славянском языке», - отметили в монастыре.

Как ранее сообщал Центр информации УПЦ, на обучение приглашают абитуриентов: парней после 7 и 8 класса, и парней и девушек после 9 и 11 класса.

Парней в училище будут готовить по специальностям: художник-иконописец; столяр, станочник деревообрабатывающих станков; производитель художественных изделий из дерева, станочник деревообрабатывающих станков; повар, кондитер, пекарь; портной, закройщик; регент, псаломщик.

Девушек будут обучать по специальностям: художник-иконописец; повар, кондитер, пекарь; портной, закройщик; регент, псаломщик.

Одновременно с освоением профессионального мастерства, дети будут учиться в 10-11 классах школы 2-3 ступеней №319 города Киева, где получат аттестат о полном общем среднем образовании. До 9 класса включительно дети обучаются только по школьной программе.

Источник: Inpress.ua
Голосеево, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.