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В Киеве более 300 священников УПЦ собрались поделиться опытом организации жизни общин

12.11.2019 / 10:10
В Киеве более 300 священников УПЦ собрались поделиться опытом организации жизни общин
Голосеево Источник: Центр информации УПЦ
На форуме к духовенству обратиться управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич)

В киевском мужском монастыре Свято-Покровская Голосеевская пустынь более 300 священников Украинской Православной Церкви сегодня прибыли на форум «Приход как община: роль священника в приходе».

Как сообщает Центр информации УПЦ, священники будут обмениваться мнениями и идеями по активизации и развитию приходской жизни в городе.

Участники мероприятия обсудят роль и задачи священника в организации жизни прихода и привлечении мирян к жизни религиозной общины.

На форуме к духовенству обратиться управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Архиепископ Феодосий (Снигирев) расскажет о проблемных аспектах современного пастырства: взаимоотношения священнослужителей, исповедь священников, иерархические награды.

Доктор философских наук, доцент, преподаватель Харьковского национального университета имени В. Каразина Александр Филоненко расскажет о приходе глазами мирян и о том, что верующие ожидают от настоятеля.

Замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич поделится опытом привлечения мирян к участию в приходской жизни.

Протоиерей Всеволод Рыбчинский расскажет об авторитете священника, как залоге сплоченности прихода.

Предприниматель, сертифицированный эксперт Гэллап (США) по развитию талантов и сильных сторон Сергей Ноздрачев сообщит, как эффективно управлять людьми, опираясь на их таланты и сильные стороны.

Источник: Inpress.ua
Голосеево, УПЦ
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