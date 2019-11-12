Войти | Зарегистрироваться
11:03

вторник,
12 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Практическое разведение войск у Петровского завершилось

12.11.2019 / 09:42
В районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области 11 ноября завершилось практическое разведение личного состава, вооружения и военной техники. Сейчас СММ ОБСЕ проводит верификацию проведенных мероприятий.

Об этом сообщил спикер штаба ООС Александр Штупун.

“Завершились третьи сутки практического разведения личного состава вооружения и военной техники 11 ноября в 12.00. Сейчас происходит верификация проведенных мероприятий Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и с завтрашнего дня по графику должны начаться мероприятия по поиску и разминированию территорий от взрывоопасных предметов”, - заявил спикер, добавив, что разведение происходит зеркально и со стороны российско-оккупационных войск.

Он напомнил, что с участка разведения №3 отвели 42 военнослужащих ВСУ, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия. Силы ООС отошли на 1 км и заняли заранее оборудованные позиции. Процесс отвода реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске. В частности, Протокола от 5 сентября 2014 года, Меморандума от 19 сентября 2014 года, а также комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Напомним, 9 ноября 2019 года в 12.00 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское украинские военные и российско-оккупационные войска после запуска сигнальных ракет начали процесс разведения сил и средств.

Разведение войск в этом районе, запланированное на 4 ноября, было перенесено в связи с обстрелами позиций Объединенных сил российско-оккупационными войсками, которые были зафиксированы 30 октября.

8 ноября украинская сторона заявила о готовности начать в 12.00 практический процесс разведения сил и средств на упомянутом участке №3. В то же время российско-оккупационные войска сообщили, что начнут разведение со своей стороны только 9 ноября.

Источник 

Петровское, разведение войск, Богдановка
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 ноября
11 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.