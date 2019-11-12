Практическое разведение войск у Петровского завершилось

Об этом сообщил спикер штаба ООС Александр Штупун.

“Завершились третьи сутки практического разведения личного состава вооружения и военной техники 11 ноября в 12.00. Сейчас происходит верификация проведенных мероприятий Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и с завтрашнего дня по графику должны начаться мероприятия по поиску и разминированию территорий от взрывоопасных предметов”, - заявил спикер, добавив, что разведение происходит зеркально и со стороны российско-оккупационных войск.

Он напомнил, что с участка разведения №3 отвели 42 военнослужащих ВСУ, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия. Силы ООС отошли на 1 км и заняли заранее оборудованные позиции. Процесс отвода реализуется в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске. В частности, Протокола от 5 сентября 2014 года, Меморандума от 19 сентября 2014 года, а также комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Напомним, 9 ноября 2019 года в 12.00 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское украинские военные и российско-оккупационные войска после запуска сигнальных ракет начали процесс разведения сил и средств.

Разведение войск в этом районе, запланированное на 4 ноября, было перенесено в связи с обстрелами позиций Объединенных сил российско-оккупационными войсками, которые были зафиксированы 30 октября.

8 ноября украинская сторона заявила о готовности начать в 12.00 практический процесс разведения сил и средств на упомянутом участке №3. В то же время российско-оккупационные войска сообщили, что начнут разведение со своей стороны только 9 ноября.

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