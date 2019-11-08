Хомчак назвал точное время разведения войск в Петровском

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак во время поездки представителей украинского правительства и послов иностранных государств на линию разграничения в районе ООС.

"Все могли убедиться, и в том числе послы, что там, где отвели на сегодня, обстрелов нет, что войска, которые отошли на определенное расстояние, готовы к реагированию на все ситуации. Также сегодня мы были и в районе Петровского и также видели, что 7 дней "тишины" вчера как раз прошло, сегодня сделаны все заявления, проходит верификация, и с завтрашнего дня мы уже готовы будем выполнять те требования, которые есть относительно разведения. Соответственно, это все будет зеркально. В 12 часов завтра будет заявление от руководителей, которые за это отвечают, о начале тех мероприятий", - заявил Хомчак.

Отвечая на вопрос, кто будет контролировать участки разведения войск, Хомчак заявил: "ОБСЕ контролирует те участки. Они имеют свои камеры установленные, которые контролируют 24 часа в сутки, они имеют свои беспилотные летательные аппараты. Кроме того, те участки контролируются СЦКК круглосуточно. Кроме того, дополнительно установлены камеры на всех участках, которые разводятся, для соответствующего реагирования. Те участки, которые вы видите, везде работает Национальная полиция, которая полностью поддерживает правопорядок".

В то же время Хомчак не ответил на вопрос, кто будет контролировать выполнение договоренностей со стороны российско-оккупационных войск. "Я не отвечаю за другую сторону", - заявил Хомчак.

По словам начальника Генштаба, местное население просит мира и прекращения обстрелов.

В то же время во время брифинга представителей украинского правительства и послов иностранных государств в зоне ООС раздавались звуки обстрелов. По словам местных жителей, боевики обстреливали Новолуганское с направления Горловки. Отвечая на вопрос журналистов, как возможна ситуация, когда на фоне разведения войск все слышат обстрелы, руководитель Генштаба ВСУ заявил: "Мы о чем сейчас с вами говорим - об участке разведения или о Новолуганске? Нет, мы о ситуации не говорим, мы говорим об участке разведения, где мы находимся с вами".

В штабе ООС подтвердили обстрел боевиками населенного пункта Новолуганское. По предварительной информации, было выпущено не менее пяти мин калибра 120 мм.

Как сообщалось, на заседании Трехсторонней контактной группы 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения сил в Петровском и Золотом.

Разведение сил и средств в районе населенного пункта Золотое-4 продолжалось с 29 октября по 1 ноября. После этого 3 ноября на участке разведения начался процесс разминирования, который будет длиться до 9 ноября. Предусматривается также демонтаж фортификационных сооружений, который продлится до 25 ноября.

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