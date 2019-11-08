В Израиле православные крестным ходом отметили 150-летие русского подворья в Яффе

На подворье Русской духовной миссии в честь апостола Петра и праведной Тавифы в Яффе (Тель-Авив, Израиль) 7 ноября прошли торжества, посвященные 150-летию основания русского подворья в древней Иоппии — современной Яффе.

Божественную литургию совершили руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Антоний, сообщает patriarchia.ru.

За богослужением молились прихожане подворья, верующие из близлежащих к нему городов, а также паломники из стран канонической территории Русской Православной Церкви.

По окончании Литургии духовенство и миряне совершили крестный ход к усыпальнице праведной Тавифы, где был совершен молебен.

Затем верующие направились к вновь установленному на территории старинного «Яффского сада» Кресту-Голгофе. Здесь был совершен чин освящения креста. Молитву на освящение прочел митрополит Антоний, окропление освященной водой совершил архиепископ Дамаскин.

Далее состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие учащиеся воскресной школы подворья и приходской хор.

Торжественный акт в честь праздника открыл протоиерей Игорь Пчелинцев. Священник рассказал об истории приобретения земельного участка в Яффе и о служении подворья в наши дни.