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В Минобороны рассказали о деталях разведения войск на Донбассе

03.10.2019 / 17:59
Министерство обороны обнародовало разъяснение относительно разведения сил на Донбассе.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минобороны в среду, 2 октября.

Указывается, что процесс разведения войск позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных и безопасности организаций, а также позволит провести разминирование территорий.

"Разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким которая должна осуществляться обеими сторонами. Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней", - сказано в сообщении.

Отмечается, что процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирования территорий.

Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается.

В Минобороны напомнили, что сейчас в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и идет процесс демонтажа инженерных сооружений. Следующими участками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское.

"При планировании процесса разведения командованием Вооруженных Сил Украины были учтены различные сценарии развития событий. В частности, в случае, если российско-оккупационные войска игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно", - заявили в Минобороны.

Предыстория: 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск еще в Петровском и Золотом.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма отмечал, что президент Владимир Зеленский будет ставить на будущий "нормандской встречи" вопрос об отводе войск по всей линии соприкосновения.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение войск в Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

30 июня завершилось разведения сил и средств на участке в районе Станицы Луганской.

Источник

Донбасс, Минобороны, разведение войск
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