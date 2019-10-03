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Митрополит УПЦ рассказал, почему в мире есть несправедливость и скорби

03.10.2019 / 17:45
Митрополит УПЦ рассказал, почему в мире есть несправедливость и скорби
Митрополит Митрофан Источник: Центр информации УПЦ
В человеческой среде ответа на этот вопрос нет, потому что мы живём не по воле Божией

В трудных обстоятельствах мы узнаём самих себя, какие мы на самом деле, именно в трудные моменты мы можем засвидетельствовать свою любовь к Богу.

Об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан, сообщает Центр информации УПЦ со ccылкой на «Фома в Украине» и пресс-службу Горловской епархии.

«Когда мы смотрим на несправедливость, горе, страдания, то невольно задаёмся вопросом "Зачем всё это, почему мир так устроен, что он обязательно должен скорбеть, обязательно должно с ним что-то случаться?" ... В человеческой среде ответа на этот вопрос нет, потому что мы живём не по воле Божией, не по правде, не по заповедям и не по справедливости, а по своим хотениям», — сказал владыка Митрофан.

Но ответ есть у Бога, отметил он. Господь, «чтобы мы не отчаивались и не унывали, когда будем видеть страдания и несправедливость», для всех «Крестом сделал огромный подарок: дал нам жизнь вечную, прощение грехов».

«Христиане ликуют и торжествуют оттого, что они знают: у нас уже всё есть, уже всё совершено. Какая бы несправедливость или скорбь ни случилась с нами, она не заберёт у нас самого главного. Этому нельзя не радоваться, нельзя за это Бога не благодарить и не прославлять Его великую любовь и великую милость, в которых мы находим ответы на все наши вопросы», — продолжил архиерей.

По его словам, через трудные обстоятельства «мы узнаём самих себя, какие мы на самом деле, именно в трудные моменты мы можем засвидетельствовать свою любовь к Богу».

 «Мы не знаем, пока у нас всё хорошо, любим ли мы Его, — сказал владыка Митрофан. — Вернее, нам кажется, что мы знаем. Но когда нам трудно, когда не по-нашему, когда не исполняется то, о чём мы просили, когда не получается то, к чему мы стремимся, наша вера начинает колебаться: "А почему нас Бог не слышит? Он нас, наверное, не любит? Он нас забыл? Ему, наверное, нет дела до того, что происходит с нами?" И это испытание веры как раз нужно нам самим, чтобы мы поняли: у нас ответная любовь к Богу есть или нет? Мы Ему доверяем или не доверяем? По-другому мы этого узнать не можем».

Он привёл пример праведного Иова Многострадального, который терпел и благодарил Бога за все скорби, родителей Божией Матери праведных Иоакима и Анны, которые, несмотря на то, что Господь их молитву не исполнял, продолжали служить Ему и жить верой, как многие святые угодники, и святителя Иоанна Златоуста, который, когда его выгнали с кафедры, не отчаялся и не возроптал.

«И для нас скорби — это возможность проявить веру и любовь. Сказать: "Господи, Ты меня любишь, но и я Тебя тоже люблю. Я это могу показать своим терпением, своей благодарностью и тем, что я Тебе доверяю и верю, что всё, что в моей жизни происходит, происходит не без Твоей воли". Вот почему Крест для нас не только напоминание о чудовищной несправедливости и горьких страданиях, которые Господь претерпел на этом орудии казни, но и знамение победы, знамение любви Божией к нам и способности проявить ответную любовь», — заключил митрополит Митрофан.

Источник: Inpress.ua
православие, вера, УПЦ
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