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Митрополит Онуфрий расскажет, в чем отличие Божией воли и человеческой

03.10.2019 / 16:59
Митрополит Онуфрий расскажет, в чем отличие Божией воли и человеческой
Источник: Центр информации УПЦ
Новый выпуск телепрограммы «Слово Предстоятеля» выйдет в субботу, 5 октября в 06.00, на телеканале «Интер»

Следование Божией воли приводит человека к добру, а своей воле, если она не совпадает с Божией – к плачевному финалу.

Об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на анонсе программы «Слово Предстоятеля», опубликованный на официальной странице телеканала «Интер» в Фейсбук.

«Надо выбирать тот путь, который показывает нам Божественный закон. Тогда наши сети всегда будут наполнены рыбами. Мы никогда не вытащим из воды пустую сетку. А если мы будем идти по человеческим законам, которые противоречат закону Божиему, то наши сетки всегда будут пустыми. И мы умрем если не от голода, то от своих личных грехов», - рассказал Митрополит Онуфрий.

«Божья Воля всегда ведет человека к светлому, доброму финалу. Человеческая воля, если она не согласна с Волей Божией, ведет человека всегда к плачевному финалу», – сказал Блаженнейший.

Новый выпуск телепрограммы «Слово Предстоятеля» выйдет в субботу, 5 октября в 06.00, на телеканале «Интер».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Митрополит Онуфрий
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