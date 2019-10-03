В Киево-Печерской лавре верующие с инвалидностью зрения молились печерским святым

В Киево-Печерской лавре верующие с инвалидностью зрения из Житомирской областной организация «УТОС» поклонилась святыням обители.

В Крестовоздвиженском храме руководитель лаврского социального отдела иеромонах Лукиан совершил молебен, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

Паломники приложились к чудотворному списку иконы Успения Пресвятой Богородицы.

Благочинный лавры архимандрит Антоний преподал на молитвенную память иконы Собора преподобных отцов Печерских и вручил сладости.

Затем была проведена экскурсия по территории монастыря, на которой паломники узнали об истории и современной жизни обители, о жизни и современных чудесах святых, которые почивают в лаврских пещерах.