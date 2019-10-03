Кабмин отложил штрафы для “евробляхеров” до 1 января 2020 года

"Тема, которую мы сегодня затронули на Кабмине, это отложение до 1 января 2020 года применение штрафов для владельцев нерастаможенных автомобилей на иностранной регистрации", - сказал Гончарук.

Он отметил, что необходимое распоряжение будет предоставлено органам полиции.

"Мы сегодня приняли решение, что до момента, пока в правительстве не найдут адекватное решение, как выйти из этой ситуации, мы предоставляем распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции (к владельцам авто на еврономерах - ред.)", - сказал Гончарук.

Напомним, Верховная Рада Украины 12 сентября приняла закон, согласно которому срок, в течение которого владельцы авто на еврономерах могут растаможить авто без штрафов, увеличен с 270 до 360 дней. То есть штрафы для владельцев нерастаможенных авто будут отсрочены еще на 90 дней. Президент подписал этот закон 20 сентября 2019 года.

Ранее депутаты уже отсрочили на 3 месяца, до 22 августа, введение штрафов для владельцев авто на еврономерах.

8 ноября 2018 года Верховная Рада приняла законы, устанавливающие льготный срок (временный) растаможки автомобилей и усиливающие ответственность граждан за использование автомобилей на еврономерах. За управление нерастаможенным автомобилем с иностранной регистрацией предусмотрен штраф до 170 тыс. грн.

На совещании по вопросам растаможки автомобилей с иностранной регистрацией, которое состоялось 21 августа в Мининфраструктуры, было решено за время отсрочки санкций, который предложил Президент Зеленский, разработать новый законопроект о порядке растаможки авто.

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