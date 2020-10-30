Кабмин разрешил штрафовать "евробляхи" на месте остановки – нардеп

Об этом сообщил депутат от партии "Слуга Народу" Евгений Брагарь.

Ответственность за нарушение сроков ввоза авто в таможенном режиме транзита составляет 500 необлагаемых минимумов (8,5 тысячи), за повторное нарушение - 17 тысяч с лишением прав на год с платным изъятием авто или без такового.

При этом, Брагарь отмечает, что "в декабре 2019 года был подписан меморандум между "АвтоЕвроСилой" и министром МВД по непривлечению к ответственности владельцев автомобилей на европейской регистрации до принятия Закона о доступной растаможке".

В октябре прошлого года под Кабмином прошла акция с требованиями зарегистрировать законопроект о растаможивании, и ускорить всю процедуру его принятия. Бывший премьер Алексей Гончарук тогда пообещал, что штрафов до конца 2019 не будет. Позже Рада проголосовала за отсрочку штрафов до 31 декабря 2019 года.

Предполагалось, что Кабмин рассмотрит необходимые проекты законов 14 января 2020 года, а парламент урегулирует этот вопрос в течение месяца. Речь идет о законопроектах №2342 и №2345. К тому моменту штрафов быть не должно было, однако проекты проголосованы так и не были.

Напоминаем: Ранее сообщалось, что владельцы "евроблях" не могут вывезти авто, ведь его сразу конфискуют, а растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа в 170 тысяч.

В "Слуге народа" предлагают снова сделать растаможку "евроблях" льготным.

В июне состоялась повторная акция под Кабмином с требованиями доступной растаможки.

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