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МВД Украины временно прекращает прием граждан из-за COVID-19

30.10.2020 / 17:59
Министерство внутренних дел Украины в связи с распространением коронавирусной инфекции временно прекращает прием граждан, сообщает пресс-служба МВД.

"С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 и в исполнение требований постановления Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" прием граждан в Министерстве внутренних дел временно приостановлен на неопределенный срок", - указывается в сообщении.

Обращения граждан, оформленные в соответствии с требованиями ст. 5 закона Украины "Об обращениях граждан" будут приниматься на электронный почтовый адрес pgmia@mvs.gov.ua.

Электронный адрес для подачи запросов на информацию: vidkrytist@mvs.gov.ua.

Письменные обращения также можно подать через ящик, который находится на территории КПП №1 (Центральный вход МВД).

Источник

коронавирус, МВД
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