Об этом в эфире NewsOne заявил доктор экономических наук, профессор Василий Голян.

«Евросоюзу не нужна Украина как сильная, экономически развитая страна с развитым высокотехнологическим сектором. Украина им нужна как сырьевой придаток. И этиСоглашения отбрасывают Украину на задворки экономического развития. У нас высокотехнологические производства фактически прекратили свою деятельность. Процессы деиндустриализации охватили подавляющее большинство отраслей промышленности», – отметил эксперт.

Профессор видит лишь единственный выход из сложившейся ситуации.

«Выход лишь в том, в чем видит этот выход Виктор Медведчук: возобновление наших традиционных связей со странами СНГ, с которыми Украина работала много лет, где технологический уровень развития приблизительно одинаковый. И это – наши надежные партнеры. С этого начнется возрождение украинской экономики», – убежден Василий Голян.

Также ученый напомнил об экономическом росте, который наблюдался в Украине в начале 2000-х годов.

«Евросоюз сделал всё, чтобы поставить Украину на колени, чтобы тот экономический рост, который имел место в Украине на начало 2000-х годов и которой в значительной мере был обеспечен благодаря государственной позиции Виктора Владимировича Медведчука, не повторился. ЕС сделал всё, чтобы Украину охватила Оранжевая революция, чтобы в нашу страну зашли западные "эмиссары" и превратили высокотехнологическую экономику в сырьевой придаток коллективного Запада», – подытожил Василий Голян.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во время визита на Рубежанский картонно-тарный комбинат сообщил, что в начале 2000-х годов у Украины был самый высокий рост экономики.

«В 2004 году он был рекордным в Европе – 12.4 %. В 2005 году, когда к власти пришли Ющенко и Тимошенко, он обвалился до 2.6 %. А в 2003-м – 10 %. Предшествовало этому создание 12 свободных экономических зон в Украине», – напомнил народный депутат Виктор Медведчук.

Источник https://www.youtube.com/watch?v=WCXkvK3lIgE