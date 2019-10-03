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НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном завладении 20 млн грн трем лицам, задействованным в коррупционной схеме "Укрзализныци"

03.10.2019 / 16:15
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уведомили трем лицам о подозрении в незаконном отчуждении подлежащих конфискации 20 млн грн.

"2 октября 2019 детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили трем лицам о подозрении в незаконном отчуждении 20 млн грн, на которые по решению следственного судьи был наложен арест, и которые по решению другого суда подлежали конфискации в доход государства", - сообщает пресс-служба НАБУ в среду.

Отмечается, что речь идет о двух директорах и бухгалтере коммерческих компаний, задействованных в одной из коррупционных схем на ПАО "Укрзализныця".

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.1 ст.388 УК Украины (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, которое описано или подлежит конфискации).

Так, летом 2016 года НАБУ и САП разоблачили схему, по которой государственное предприятие "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" (сейчас - филиал "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця") в течение 2014-2016 гг закупало шпалы и брусья по ценам на 80% выше среднерыночных. Закупки осуществляли через ряд коммерческих компаний, подконтрольных лицу, которое в дальнейшем исполняло обязанности директора филиала, в результате чего "Укрзализныця" незаконно переплатила более 13 млн грн.

Позже один из руководителей этих компаний признал свою вину. Обвинительный приговор предусматривал конфискацию в доход государства 20 млн грн.

Следствие инициировало наложение ареста на средства компаний, задействованных в коррупционной схеме. Речь шла о более 20 млн грн, которые должны были обеспечить возмещение убытков. Однако представители компаний незаконно присвоили арестованные средства в пользу третьих лиц.

"О факте незаконного отчуждения 20 млн грн детективы НАБУ и прокуроры САП узнали только после получения уведомления от Государственной исполнительной службы о невозможности исполнения приговора суда в части конфискации в пользу государственного бюджета Украины средств по причине их отсутствия на счетах предприятий", - подытожили в НАБУ.

Источник 

коррупция, НАБУ, Укрзализныц
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